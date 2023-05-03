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PSG taraftarı tesisi bastı! Başkan Khelaifi ve Messi topun ağzında

Spor Haberleri

PSG'nin taraftarları tesisi bastı. Başkan Nasser Al Khelaifi ve yönetimin istifasını isteyen taraftarlar, Messi'nin kovulmasını istedi.

Psg taraftarları Messi'nin izinli olmamasına rağmen Suudi Arabistan'a gitmesi nedeniyle öfkeli. Ultras taraftar grubu kulüp binasını bastı.

"YÖNETİM İSTİFA"

"Yönetim istifa!" tezahüratlarının yanı sıra Lionel Messi'ye de hakaret edildi. Taraftarlar, Barcelona ve Suudi Arabistan takımlarına yeşil ışık yakan Messi'nin gönderilmesini istiyor.

PSG taraftarı tesisi bastı! Başkan Khelaifi ve Messi'ye olay tepki

PUAN KAYIPLARI SABIR TAŞIRDI

Ligde alınan üst üste 3 mağlubiyetin ardından Marsilya makası iyice kapattı. Şampiyonlar Ligi'ne havlu atan PSG'de lig de tehlikede.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Lionel Messi PSG Spor Haberler

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