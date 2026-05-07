Fransa'da PSG'li taraftarların galibiyet kutlamalarında çıkan olaylar sebebiyle 127 kişi gözaltına alındı

Paris Saint-Germain'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselmesinin ardından yapılan kutlamalarda polisle taraftarlar arasında çatışmalar yaşandı, 127 kişi gözaltına alındı.

Paris Saint-Germain'in (PSG), UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselmesinin ardından Fransız polisinin, taraftarların galibiyet kutlamalarına müdahale etmesiyle çıkan olaylar sonucu 127 kişi gözaltına alındı.

Almanya'da dün akşam Bayern Münih ile oynadığı maç sonucunda PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi.

Bu gelişmenin ardından Fransa'nın başkenti Paris'teki Parc des Princes Stadı'nın etrafı dahil çeşitli noktalarda taraftarlar, gece boyunca kutlamalar gerçekleştirdi.

Stadın etrafındaki kutlamalar sırasında taraftarlar, polise havai fişek fırlattı, polis kargaşayı sonlandırmak için biber gazıyla karşılık verdi.

Çöp bidonlarının da ateşe verildiği, kalabalık taraftar gruplarının yol üzerinde koştuğu olaylar nedeniyle araç trafiği etkilendi.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, konuk olduğu Fransız CNews kanalı ve Europe 1 radyosunun ortak programında gece çıkan taşkınlıkları şiddetle kınadığını dile getirdi.

Nunez, yüzlerce kişinin polislere saldırmak istediğini ve dükkanları yağmalamaya çalıştığını ileri sürerek, 23'ü polis memuru olmak üzere 34 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yaralananların arasında bir kişinin durumunun ağır olduğunu ifade eden Nunez, Fransa'da taraftarlar ile polis arasında çıkan olaylar sebebiyle 127 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSG, 5-4 kazandığı ilk maçın rövanşında Bayern Münih ile dün 1-1 berabere kalarak finale yükseldi ve Arsenal'ın rakibi oldu.

Kaynak: AA / Esra Taşkın
