UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSG-Arsenal finalinin ardından

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz ekibi Arsenal'i penaltılarda geçerek şampiyonluğa ulaşan Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'in ( Psg ) orta saha oyuncusu Joao Neves, üst üste ikinci şampiyonluğu hak ederek kazandıklarını söyledi.

Neves'in yanı sıra Nuno Mendes ve takım kaptanı Marquinhos, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da yapılan final maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Şampiyon ünvanını korumalarının zor olduğunu belirten Neves, "Geçen yıl kaybetseydik sıfır Şampiyonlar Ligi ile devam edecektik. Bu yıl ise ünvanımızı korumak zorundaydık. Bu yüzden bu yıl kazanmak daha zordu. Harika bir maç çıkardık. Herkes yüzde 100'ünü verdi ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı hak ettik." dedi.

Üst üste 2 şampiyonlukla kulüp tarihine geçtiklerini vurgulayan Neves, "Bu Paris Saint-Germain'in iki yıl öncesinde hiç sahip olmadığı bir kupaydı. Geçen yıl ilkini kazandık. Şimdi de üst üste ikinciyi başardık. Bu, PSG tarihinde kalacak bir şey. Şu an yaşadıklarımız inanılmaz. Bu şekilde devam edeceğiz, aynısını veya daha iyisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Nuno Mendes: "Bence bu takım ruhu sayesinde oldu"

Portekizli sol bek Nuno Mendes, elde ettikleri üst üste 2 şampiyonluğun takım ruhu sayesinde geldiğini vurguladı.

Zor bir maç oynadıklarını belirten Mendes, "Geçen yılki ilk şampiyonluk inanılmazdı. İkincisi ise ondan daha da fazlası. Bu yüzden mutluyuz. Bence bu takım ruhu sayesinde oldu. Son ana kadar pes etmediğimizi düşünüyorum. Üst üste iki kez şampiyon olmayı başaran çok az takım var. Bu yüzden çok mutluyuz, kendimizle gurur duyuyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. PSG'de ve futbol dünyasında tarihe biraz daha geçmeye çalışıyoruz. Umarım bunu başarabiliriz." dedi.

Penaltıların sonucunun kestirilemeyeceğinden bahseden 23 yaşındaki futbolcu, kaçırdığı penaltıyla ilgili, "Penaltılar her zaman zordur. Çünkü bu bir final, bir penaltı atışı kaybedip kaybetmeyeceğinizi, kazanıp kazanmayacağınızı belirleyebilir. Bence takım arkadaşlarım bana yardımcı olmak için oradaydı. Bu yüzden mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Genç futbolcu, şimdi 2026 FIFA Dünya Kupası'na odaklanacağını anlatarak, "Şu anda kafam Dünya Kupası'nda. Bu yüzden her şeyi yavaş yavaş ve iyi bir şekilde yapacağız. Dünya Kupası'na gideceğiz, ardından biraz tatil yapacağız ve geri döneceğiz. O andan itibaren sadece Şampiyonlar Ligi'nde değil, ligde ve katıldığımız tüm turnuvalarda iyi bir sezon geçirmeyi düşüneceğiz." ifadelerini kullandı.

Marquinhos: "Bize yolu gösteren bir teknik direktörümüz var"

Takım kaptanı Brezilyalı stoper Marquinhos ise başarıyı teknik direktörleri Luis Enrique'ye bağladı.

Zor bir şeyi başardıklarını dile getiren tecrübeli stoper, "Arsenal'in çok güçlü ve çok sağlam bir takım olduğunu biliyorduk. Ancak bu maçın tüm anlarına ve tüm koşullarına hazırdık. Tatilden döndüğümüz ilk günden beri bizi hep ileriye doğru iten bir teknik direktörümüz var. Sürekli bu şampiyonluktan bahsediyordu. Bize yolu gösteren bir teknik direktörümüz ve hala çok genç olan, burada ve yıllar boyunca çok güzel şeyler yapabilecek oyuncularımız var." diye konuştu.

Elde ettikleri üst üste 2 şampiyonluktan dolayı mutlu olduklarını aktaran Marquinhos, "Bir kez daha kalitemizi, mantalitemizi ve bu grubun gücünü gösterdik. Paris Saint-Germain'in hak ettiği şey de bu. Paris Saint-Germain gerçekten en üst seviyeyi, yukarıda olmayı hak ediyor. Bugün bizi destekleyen taraftarlarımızı, ailemizi, bugün yine adeta çılgına dönen tüm Paris'i mutlu ettiğimiz için çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Elde ettikleri iki şampiyonluğu kıyaslayan Marquinhos, şunları kaydetti:

"Bu farklı bir tat. İlki çok duygu doluydu. İkincisi ise çok çok güzel ve ilkinden daha da zor. Benim için ilki çok özeldi. Yıllarca onun için çalışmıştık. Daha maç başlamadan sahada ağlamıştım. Bugün ise farklı bir maçtı, son ana kadar kazanıp kazanamayacağımızı bilmiyorduk. Gerçekten inanılmaz bir baskı vardı. Henüz tam olarak farkında değiliz, bu efsanelerde, tarihte kalacak. İnanıyorum ki birkaç yıl sonra geriye dönüp baktığımızda, yaptığımız şeyin gerçekten çok güzel olduğunu göreceğiz."