PSG'li Hakimi tecavüz suçlamasıyla yargılanacak

Paris Saint-Germain oyuncusu ve Fas milli takımının kaptanı Achraf Hakimi, Fransa'da tecavüz suçlamasıyla yargılanacak.

19 Haziran Cuma günü Fas kadrosuyla İskoçya'ya karşı sahaya çıkmaya hazırlanan Hakimi, suçlamaları reddediyor.

Şubat 2023'te, o tarihte 24 yaşında olan bir kadın Paris'in güneydoğusundaki Val-de-Marne bölgesinde polise gitmiş ve tecavüz suçlamasında bulunmuştu.

Hakimi, suçlamalar üzerine ceza mahkemesine sevk edilmesine yüksek mahkemede itiraz etmişti.

Mahkeme böylece Hakimi'nin itirazını reddetmiş oldu.

Hakimi, 13 Haziran Pazar günü Brezilya'ya karşı oynanan Dünya Kupası açılış maçında Fas forması giymişti.