PSG Kalecisi Donnarumma Paris'teki Evinden Soyuldu

Paris Saint-Germain takımında oynayan İtalyan milli futbolcu Gianluigi Donnarumma, Paris’teki evine giren hırsızlar tarafından bağlanarak soyuldu. Donnarumma ve sevgilisi Alessia Elefante'nin evlerine giren dört kişilik hırsız grubu, kaleciyi bağlayarak değerli eşyaları istedi. Soygun sonucunda çiftin yaklaşık 500 bin euro değerindeki eşyaları çalındı. Donnarumma ve sevgilisi olaydan yara almadan kurtuldu. Soygun sonrası çift, yakındaki bir otele sığınarak yardım istedi. Soygunun silahlı olduğu ve apartman dairesinin kapı görevlisinin de etkisiz hale getirildiği belirtildi. PSG takımında son yıllarda birçok futbolcunun soyulduğu ancak genellikle futbolcuların evde olmadığı ifade edildi.

Paris Saint-Germain takımında oynayan İtalyan milli futbolcu Gianluigi Donnarumma, Paris’teki evine giren hırsızlar tarafından bağlanarak soyuldu.

Kız arkadaşı ile yaşadıkları korkuyu İtalya basınına anlatan kaleci, “Gecenin 3'ünde ansızın evinizde birilerini görmek yaşayabileceğiniz en kötü his” dedi.

İtalya milli takımının da kaleciliğini yapan Donnarumma ile sevgilisi Alessia Elefante’nin Paris’te yaşadıkları evlerine Cuma sabaha karşı bir grup hırsız girdi.

Dört kişi oldukları tahmin edilen hırsızlar Donnarumma’yı yere yatırıp bağlayarak hareketsiz hale getirdi.

Ardından da sevgilisi Elefante’yi evdeki değerli eşyayı kendilerine vermeye zorladı.

İtalya basınına göre soygunda çiftin, nakit para ve mücevher, saat, çanta gibi yaklaşık 500 bin euro değerindeki eşyası çalındı.

24 yaşındaki kaleci, İtalya’da yayımlanan Libero gazetesine o gece yaşadıklarını anlattı.

Gazeteye göre kaleci başına aldığı iki darbe nedeniyle hafif yaralanırken kız arkadaşı olaydan yara almadan kurtuldu.

Donnarumma, "Gecenin 3’ünde ansızın evinizde birilerini görmek bence yaşayabileceğiniz en kötü his… Korku çok büyüktü, özellikle de Alessia’ya bir şey olabileceği korkusu. Çaresiz haldeydim, bağlanmıştım, hiçbir şey yapamıyordum’’ dedi.

Gazeteye göre, yaklaşık 10 dakika süren soygun sonrası hırsızlar çaldıkları değerli eşyayla birlikte kaçarken Donnarumma ve sevgilisi yakındaki bir otele sığınarak yardım istedi.

Kaleci, olay yargıya intikal ettiği için şu aşamada daha fazla detay veremeyeceğini belirtti.

Libero gazetesi, soyguncuların silahlı olduğunu ve çiftin Champs-Elysées yakınlarındaki apartman dairesinin kapı görevlisini de bağlayarak etkisiz hale getirdiklerini yazdı.

İtalya basını, son yıllarda Paris Saint-Germain takımında oynayan çok sayıda futbolcunun soyulduğunu, ancak bu soygunların büyük kısmında futbolcuların evde olmadığını hatırlattı.

Son beş yılda kulübün soyguna maruz kalan futbolcuları arasında Marquinhos, Thiago Silva, Angel Di Maria, Dani Alves ve Eric Choupo-Moting yer alıyor.