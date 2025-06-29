PSG, Inter Miami'yi 4-0 Geçerek Çeyrek Finale Yükseldi

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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Paris Saint-Germain, Inter Miami'yi ilk yarıda attığı 4 golle mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Goller, Joao Neves ve Achraf Hakimi tarafından atıldı.

ABD'nin Atlanta eyaletinde oynanan son 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası 16 turu maçında Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG) ile ABD temsilcisi Inter Miami karşılaştı.

İlk yarıda rakibini gol yağmuruna tutan Paris ekibi devre arasına girmeden tam 4 gol kaydetti.

Goller 6. ve 39. dakikada Joao Neves, 44. dakikada topu kendi ağlarına gönderen Tomas Aviles ve 45+3. dakikada Achraf Hakimi???????'den geldi.

PSG, çeyrek finalde Bayern Münih-Flamengo maçının galibi ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor
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