PSG, Donnarumma yerine yeni kaleci transfer etti
Fransız futbol devi Paris Saint-Germain, İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma'nın yerine yeni bir kaleci transfer etti. PSG, Fransız kaleci Lucas Chevalier ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Bu transfer sonrası Donnarumma'nın takımdan ayrılması beklendiği ifade edildi.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Psg, Lille'den 23 yaşındaki Fransız kaleci Lucas Chevalier'i transfer etti.

5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Paris Saint-Germain, Lucas Chevalier'i kadrosuna kattığını duyurmaktan mutluluk duyuyor." denildi. PSG'de 30 numaralı formayı giyecek olan 23 yaşındaki Fransız kalecinin, son UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonuyla 2030 yılına kadar geçerli 5 yıllık bir sözleşmeye imza attığı belirtildi.

DONNARUMMA TAKIMDAN AYRILIYOR

Öte yandan bu transfer sonrası İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma'nın geleceğiyle ilgili de sıcak bir gelişme yaşandı. Fransız basınında yer alan haberlere göre; Donnarumma, Chevalier'in transferi sonrası kulüpten ayrılmaya çok yakın. Uygun bir teklif gelmesi durumunda Fransız ekibinin deneyimli eldivenin ayrılışına kolaylık sağlayacağı kaydedildi. Donnarumma'nın ismi Süper Lig'den Galatasaray ile de anılıyor.

