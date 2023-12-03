PSG, deplasmanda Le Havre'yi 2-0 mağlup etti
Fransa 1. Futbol Ligi'nde lider PSG, deplasmanda Le Havre'yi 2-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.
Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) lider Paris Saint-Germain ( Psg ), deplasmanda Le Havre'yi 2-0 mağlup etti.
Ligin 14. hafta mücadelesinde, 10. dakikada PSG'nin kalecisi Gianluigi Donnarumma, rakip oyuncuya müdahalesi nedeniyle kırmızı kart gördü.
Karşılaşmanın geri kalanını 10 kişiyle sürdüren PSG, Kylian Mbappe'nin 23. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçtı. PSG, Vitinha'nın 89. dakikadaki golüyle maçı 2-0 kazandı.
Bu sonuçla puanını 33'e çıkaran PSG, liderliğini sürdürürken Le Havre ise 16 puanla 9. sırada kaldı.