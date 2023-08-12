PSG'den şok karar! Mbappe ve Neymar kadro dışı

Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe ve Neymar'ı Lorient ile oynanacak lig maçının kadrosuna almadı. 2 futbolcunun da kafilede yer alamaması takımdan ayrılacaklarına yönelik iddiaları güçlendirdi.

Fransa Ligue 1'in ilk haftasında PSG, Lorient ile karşılaşacağı maçın kadrosunda büyük bir sürprize imza attı. Fransız devi, Mbappe ve Neymar'ı kadroya almadı.

TAKIMDAN AYRILIYORLAR MI?

Mbappe ve Neymar'ın kadroya alınmaması takımdan ayrılacaklarına dair iddiaları güçlendirdi. Bilindiği üzere Neymar PSG'den ayrılma talebini kulübe iletirken, Mbappe'nin de Real Madrid'e transfer olacağı iddia ediliyor.

PSG'nin Lorient maçı kadrosu şöyle: