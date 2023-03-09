PSG'de yeni hoca sesleri! Galtier'in yerine düşünülen isim çok konuşulur

Şampiyonlar Ligi'nde Alman devi Bayern Münih'e iki maçta da kaybederek kupaya veda eden Paris Saint-Germain'de teknik direktörlük için yeniden Zinedine Zidane ismi gündeme geldi. Özellikle taraftarların ismini haykırdığı 50 yaşındaki çalıştırıcının Fransız devinin yeni hocası olması bekleniyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turunda Bayern Münih'e elenen ve büyük hayal kırıklığı yaşayan Paris Saint-Germain'de yeni hoca arayışları başladı. Başarısızlıkta büyük pay sahibi olan Christophe Galtier'in yerine düşünülen isim ise taraftarın da özellikle istediği Zinedine Zidane.

GALTİER'İN KOLTUĞU SALLANTIDA

İspanyol basınında Marca'da yer alan habere göre, PSG'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısızlığının ardından futbol danışmanı Luis Campos ve teknik direktör Christophe Galtier'in koltukları sallanmaya başladı.

ZIDANE REAL'E GİDEBİLİR

Sezon başında da adı sıklıkla PSG ile anılan Zinedine Zidane'ın yeniden çalışmaya başlamak istediği belirtilirken, Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'deki geleceğinin henüz belli olmaması sebebiyle Real Madrid ihtimalinin de Zidane için masada bulunduğu ifade edildi.

LUİS CAMPOS'LA ANLAŞAMAYABİLİR

Katar ile güçlü ilişkileri bulunan Fransız teknik adamın Paris Saint-Germain için kapıları kapatmadığı ifade edilirken, bu birlikteliğin gerçekleşmesi halinde takım yönetimindeki tüm gücü elinde almak isteyen Zidane ile Luis Campos'un birlikte çalışma ihtimalinin düşük olduğuna yer verildi.