PSG'de Achraf Hakimi, sakatlığı nedeniyle birkaç hafta forma giyemeyecek

Fransa ekibi Paris Saint-Germain'in (PSG) Faslı futbolcusu Achraf Hakimi, sakatlığı nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, Bayern Münih maçında sağ uyluk adalesinden sakatlanan Hakimi'nin tedavisinin birkaç hafta süreceği belirtildi.

Hakimi, PSG'nin 6 Mayıs Çarşamba günü Bayern Münih'e konuk olacağı UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında da görev yapamayacak.

PSG, son yılların en heyecanlı mücadelesine sahne olan yarı final ilk karşılaşmasında Bayern Münih'i 5-4 mağlup etmişti.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
