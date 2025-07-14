PSG bozguna uğradı! Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu Chelsea

PSG bozguna uğradı! Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu Chelsea
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde PSG'yi 3-0 yenen Chelsea şampiyon oldu. Chelsea'de Cole Palmer, 2 gol ve 1 asistlik performansıyla yıldızlaştı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası final karşılaşmasında son UEFA Konferans Ligi şampiyonu Chelsea ile son UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG karşı karşıya geldi. MetLife Stadyumu'nda oynanan maçı İngiliz devi Chelsea, 3-0'lık skorla kazandı.

CHELSEA İLK YARIDAN FİŞİ ÇEKTİ

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 22 ve 30. dakikalarda Cole Palmer, 43. dakikada Joao Pedro kaydetti. İngiliz ekibinde yıldız futbolcu Cole Palmer, karşılaşmayı 2 gol, 1 asistle tamamladı. PSG'de Joao Neves, Cucurella'nın saçını çektiği için VAR incelemesi sonrası kırmızı kart gördü.

KUPAYI 2. KEZ MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

Bu sonuçla birlikte Chelsea, FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı. İngiliz devi, bu kupayı tarihinde ikinci kez müzesine götürdü.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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