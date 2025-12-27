Hümeyra'nın sokaktan yeşil sahalara futbol hikayesi

Protez kolla yaşamına devam eden 16 yaşındaki Hümeyra Alantaş, sokakta başladığı, Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Takımı'nda sürdürdüğü futbolda milli takım forması giymeyi hedefliyor.

Doğuştan sol kolu olmadığı için protez kullanan Hümeyra, çocuk yaşta ilgi duyduğu sporda masa tenisi, badminton ve futbol oynadı.

Çatak ilçesindeki mahallesinde arkadaşlarıyla sokakta top oynayarak büyüyen Van Spor Lisesi 4. sınıf öğrencisi Hümeyra, hayallerini gerçekleştirmek için ailesinin desteğiyle 5 yıl önce Çınar Spor Kulübü'nde profesyonel futbola başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Ligi ekiplerinden Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Takımı'na geçen yıl transfer olan sol bek Hümeyra, takımın "vazgeçilmezi" olmak için yoğun çalışıyor.

"İlk başlarda çok zorlanıyordum"

Hümeyra, AA muhabirine, mahalle aralarında arkadaşlarıyla futbol oynayarak büyüdüğünü söyledi.

Sol kolu olmadığı için protez kullanmak zorunda kaldığını anlatan Hümeyra, "Çocukluk yıllarım köyde geçti. Köyde arkadaşlarımla mahallede futbol oynuyorduk. Futbol oynarken ilk başlarda çok zorlanıyordum. Protezin avantajları ve dezavantajları var. Protez ağırlık yaptığı için zor oluyor. Olmasaydı daha iyi oynayabilirim. Bazen daha iyi performans gösterebilmek için çıkarıyorum." dedi.

Milli takıma girmek için çok çalıştığın vurgulayan Hümeyra, "Her futbolcunun hayalidir milli takımda forma giymek. Benim de hedefim milli takıma girmek. Futbolu gerçekten çok seviyorum ve bu işte ilerlemek istiyorum. Futbola iki yıl ara vermek zorunda kalmıştım ve aşırı zoruma gitmişti. Okuldaki arkadaşlarım da şu anki kulübümüzde forma giyiyor. Burası benim ikinci ailem gibi oldu. Tekrar sahalara döndüm. Futbol benim için ayrı bir yerde." diye konuştu.

"Milli takıma gideceğini de düşünüyorum"

Takımın teknik direktörü Alican Yıldız ise "Hümeyra'yı daha önce tanıyordum, maçlarını takip ediyordum. Hümeyra bize sporda hiçbir şeyin engel olamayacağını öğretti. Enerjisiyle ve neşesiyle takıma büyük katkı sağlıyor." diye konuştu.

Yıldız, önlerinde iki aylık bir zaman dilimi olduğunu ve bu süreçte bütün futbolcularının sezona hazırlandığını vurgulayarak, "Hümeyra da sezona hazır. Performansından oldukça memnunum. Daha iyi yerlere geleceğinden eminim. Onun milli takıma gideceğini de düşünüyorum. Zaten hep bunun hayaliyle yaşıyor." ifadelerini kullandı.