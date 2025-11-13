Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Eren Elmalı'nın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Eren Elmalı'nın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. - İSTANBUL
