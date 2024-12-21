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Prof. Dr. Mutlu Türkmen'e İtalya'dan Uluslararası Kişilik Ödülü

Prof. Dr. Mutlu Türkmen'e İtalya'dan Uluslararası Kişilik Ödülü
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Bayburt Üniversitesi Rektörü ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İtalya'da düzenlenen ödül töreninde 'uluslararası kişilik' ödülüne layık görüldü. Türkmen, bu ödülü üniversite ve ülke adına gururla kabul ettiğini belirtti.

Bayburt Üniversitesi Rektörü ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen'e İtalya'da "uluslararası kişilik" ödülü verildi.

Üniversitenin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Rektörümüz Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İtalyan Bocce Federasyonunun önerisiyle 2024 FIB MB Spor Ödülleri'nde yer alan tek uluslararası ödül kategorisi olan 'uluslararası kişilik' ödülüne layık görüldü. Bu anlamlı ödül, üniversitemizin spor odaklı uluslararasılaşma vizyonunun en önemli başarıları arasında yer alırken, küresel temsil ve görünürlük açısından büyük bir değer taşıyor." denildi.

Türkmen, İtalyan Milli Olimpiyat Komitesi (CONI) Başkanı Giovanni Malago'nun ev sahipliğinde, CONI Onur Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada ise şu ifadeleri kullandı:

"Bu ödülü, sadece şahsım adına değil, üniversitemiz ve ülkemiz adına büyük bir gururla kabul ediyorum. Sporun birleştirici gücüne ve uluslararası iş birliklerinin önemine inanarak sürdürdüğümüz çalışmaların böylesine önemli bir ödülle taçlandırılması, bizim için büyük bir motivasyon kaynağıdır. Bu başarı, sadece bireysel bir ödül değil, üniversitemizin küresel arenadaki güçlü temsilinin de bir göstergesidir. Destek veren, katkı sağlayan herkese teşekkür ederim."

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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