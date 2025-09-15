Haberler

Pro Beach Tour Çeşme Etabı'nda Heyecan Doruğa Ulaştı

Pro Beach Tour Çeşme Etabı'nda Heyecan Doruğa Ulaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çeşme Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu'nun iş birliğiyle düzenlenen Pro Beach Tour Çeşme Etabı, 5 ülkeden 27 takımın katılımıyla Ilıca Plajı'nda gerçekleşti. Kadınlarda Ksenia Mazur ve Anna Kalchenko, erkeklerde ise Yusuf Özdemir ve Batuhan Kuru birincilik elde etti.

ÇEŞME Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Pro Beach Tour Çeşme Etabı, 11-14 Eylül tarihleri arasında Ilıca Plajı'nda gerçekleştirildi. Turnuvaya, 5 ülkeden 27 takım ve 54 sporcu katıldı. Heyecan dolu karşılaşmalara sahne olan organizasyon, Çeşme sahillerini plaj voleybolunun coşkusuyla buluşturdu. Kadınlarda 15 takım (30 sporcu), erkeklerde ise 12 takım (24 sporcu) sahaya çıkarak kıyasıya mücadele etti. Kadınlarda Ksenia Mazur ve Anna Kalchenko, erkeklerde Yusuf Özdemir ve Batuhan Kuru ikilisi birincilik elde etti.

Turnuvada dereceye giren takımlar, ödüllerini ve madalyalarını Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz'ın elinden aldı. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Uluslararası ölçekte sporcuları ağırladığımız bu turnuva, Çeşme'nin yalnızca turizm değil, sporun da merkezi olduğunu bir kez daha gösterdi. İlçemize gelen her sporcu ve misafirimiz, Çeşme'nin güzelliklerini deneyimleyerek kentimizin uluslararası tanıtımına katkıda bulundu. Turnuva boyunca plaj voleybolunun coşkusu Çeşme sokaklarına taşındı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Yanı başındaki iki farklı görüntüyü gösteren çarşaflı kadın, isyan etti

Yanı başındaki iki farklı görüntüyü gösterip isyan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail basınından Netanyahu'ya Türkiye uyarısı: Bedeli çok ağır olur

Netanyahu'yu Türkiye konusunda açık açık uyardılar: Bedeli ağır olur
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.