Prensipte anlaştı! İşte Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'nun yeni takımı

Prensipte anlaştı! İşte Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'nun yeni takımı
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Prensipte anlaştı! İşte Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'nun yeni takımı
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Fenerbahçe'den ayrılan Boşnak golcü Edin Dzeko'nun yeni takımı Serie A ekibi Como oldu. Fenerbahçe'nin kaptanlarından olan Dzeko, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte takımdan ayrılmıştı. Dzeko'nun yeni kulübü ile prensipte anlaştığı ve kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'den sessiz sedasız ayrılan Boşnak golcü Edin Dzeko'nun yeni takımı belli oluyor. Boşnak golcü, yeni kulübünün yöneticisiyle prensipte anlaştı.

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Ulaşılan bilgilere göre Edin Dzeko, Serie A ekibi Como ile prensipte anlaştı. Tarafların, kısa süre içinde tekrar bir araya geleceği ve resmi açıklamanın yapılacağı öğrenildi. Son olarak Başakşehir'in teklifini geri çeviren Edin Dzeko, çarşamba günü İstanbul'dan eşyalarını taşıyacak.

FENERBAHÇE KARNESİ

Fenerbahçe'den ayrılan Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko, sarı-lacivertli formayla oynadığı 2 sezonda 99 maça çıktı ve 46 gol, 18 asistlik performans sergiledi.

COMO'NUN SON DURUMU

Serie A'yı 2024-25 sezonunda 10. sırada tamamlayan Como, 38 maçta 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 15 mağlubiyet alarak 49 puan topladı. 49 gol atıp 52 gol yiyen takım, sezonu -3 averajla bitirdi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSerkan Kaplan:

Dayanamadı. Bır yıldıza daha kayıldı. Şampiyon GS.

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