Premier Lig'in golcüsü Toney'e ırkçı mesajlar yollayan taraftara ibretlik ceza

İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Brentford'ın forveti Ivan Toney'e Instagram üzerinden ırkçı mesajlar gönderen 24 yaşındaki Anonio Neil isimli taraftara 3 yıl boyunca ülkedeki tüm statlara, yurt içi ve yurt dışındaki tüm milli maçlara giriş yasağı getirildi.

Brentford'un forveti Ivan Toney'e Instagram'dan ırkçı mesajlar gönderen Antonio Neill isimli 24 yaşındaki taraftara 3 yıl boyunca ülkedeki tüm statlara, yurt içi ve yurt dışındaki tüm milli maçlara giriş yasağı getirildi.

İFŞA ETTİ

Toney'in kendisine gönderilen mesajları ifşa etmesi sonrası soruşturma başlatan polis, Neill'i ülkenin kuzeyindeki Blyth kentinde yakaladı.

HİÇBİR MAÇA GİREMEYECEK

25 Ocak'ta mahkemeye çıkan Toney, İngiltere'de 3 yıl boyunca hiçbir stada giremeyecek. Yurt içi ve yurt dışındaki milli maçlara alınmayacak.

SUÇUNU KABUL ETTİ

Suçunu kabul eden 24 yaşındaki taraftarın 4 aylıp hapis cezası ise ertelendi.

25 MAÇTA 16 GOL 4 ASİST

Bu sezon 25 resmi karşılaşmaya çıkan Ivan Toney, 16 gol atıp 4 asist üretti. 2020'de 6 milyon euroya transfer edilen İngiliz forvet, şimdilerde 45 milyon euro değerinde.