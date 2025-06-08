Premier Lig ekibinden Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'e kanca

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken, takımın yıldız oyuncularından Fred için sıcak bir gelişme yaşandı.

PREMIER LİG'DEN KANCA

Fenerbahçe'de orta sahada kilit rol oynayan Fred'e Premier Lig ekiplerinden Everton talip oldu. İngiliz ekibinin teknik direktörü olan David Moyes'un, 32 yaşındaki yıldızı kadrosunda görmek istediği öğrenildi.

FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ

Fenerbahçe ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Fred için yönetimin beklentisinin en az 18 milyon euro olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin tatmin edici bir teklif gelmesi halinde oyuncu ile yollarını ayırabileceği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 45 maça çıkan Fred, 5 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Yıldız isim, iki sezondur Fenerbahçe forması giyiyor.