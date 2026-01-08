Haberler

Premier Lig’de Ferdi Kadıoğlu fırtınası

Premier Lig'de Ferdi Kadıoğlu fırtınası
Güncelleme:
Premier Lig'de Brighton formasıyla etkileyici bir performans sergileyen Ferdi Kadıoğlu, son Manchester City maçında kritik bir müdahaleyle takımını olası bir mağlubiyetten kurtardı. Erling Haaland'ın kafa vuruşunu çizgiden çıkaran Kadıoğlu, bu hamlesiyle maçın kaderini değiştirdi. Bu kahramanlık, milli futbolcunun üst üste ikinci maçında gerçekleşti.

  • Ferdi Kadıoğlu, Manchester City maçında 75. dakikada Erling Haaland'ın kafa vuruşunu çizgiden çıkararak Brighton'ın mağlubiyetten kurtulmasını sağladı.
  • Ferdi Kadıoğlu, üst üste iki maçta çizgiden top çıkararak Brighton'ın Burnley'i 2-0 yendiği maçta da benzer bir kurtarış yaptı.
  • Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Brighton formasıyla 23 resmi maça çıktı ve toplam 1807 dakika sahada kaldı.

Premier Lig'de Brighton formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu, İngiltere'de adından söz ettirmeye devam ediyor. Milli futbolcu, son olarak Manchester City deplasmanında yaptığı kritik hamleyle takımını olası bir mağlubiyetten kurtardı.

ÇİZGİDEN ÇIKARDI, MAÇIN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Mücadelenin 1-1 devam ettiği dakikalarda Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'ın kafa vuruşunda köşeye doğru giden topu Ferdi Kadıoğlu çizgiden çıkardı. 75. dakikada gelen bu hamle, Brighton adına maçın kırılma anlarından biri olurken, İngiliz taraftarlar milli yıldızı ayakta alkışladı.

ÜST ÜSTE 2 MAÇTA AYNI KAHRAMANLIK

Ferdi Kadıoğlu'nun yaptığı bu müdahale sadece bir maçlık kahramanlık olarak kalmadı. Çünkü Ferdi, bir hafta önce Brighton'ın Burnley'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada da 67. dakikada yine çizgiden bir top çıkararak takımına büyük katkı sağlamıştı.

Üst üste iki maçta yaptığı bu kritik kurtarışlar, Premier Lig'de ender görülen bir başarı olarak yorumlandı. Ferdi'nin savunmadaki refleksleri ve zamanlaması, taraftarların olduğu kadar İngiliz basınının da ilgisini çekti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Brighton formasıyla bu sezon 23 resmi maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, toplamda 1807 dakika sahada kaldı. Hem savunma hem de hücum hattında çok yönlü performans sergileyen milli futbolcu, takımının en istikrarlı isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

500

