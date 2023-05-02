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Premier Lig'de Chelsea'yi yenen Arsenal 4 hafta sonra kazandı

Premier Lig'de Chelsea'yi yenen Arsenal 4 hafta sonra kazandı

Spor Haberleri

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, sahasında Chelsea'yi 3-1 yendi.

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, sahasında Chelsea'yi 3-1 yendi.

Premier Lig'in 34. haftasında oynanan Londra derbisinde Arsenal, Emirates Stadı'nda Chelsea'yi ağırladı.

Ev sahibi ekip, Martin Odegaard'ın 18 ve 31, Gabriel Jesus'un 34. dakikada attığı gollerle 3-1'lik galibiyete ulaştı. Chelsea'nin golünü 65. dakikada Noni Madueke kaydetti.

Ligde 4 hafta sonra kazanarak puanını 78 yapan Arsenal, iki maç eksiği bulunan Manchester City'nin iki puan önünde liderliğe yerleşti. Galibiyet hasreti 7 maça çıkan Chelsea ise 39 puanla 12. sırada yer aldı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

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