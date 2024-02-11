İşte Premier Lig bu! Arsenal, West Ham'a deplasmanda dinlene dinlene gol attı

İngiltere Premier Lig 24. hafta maçında West Ham ile Arsenal karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Arsenal 6-0 kazandı.

SAKA DOUBLE YAPTI

Konuk takım Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 32. dakikada William Saliba, 41 ve 63. dakikada Bukayo Saka, 44. dakikada Gabriel, 45+2'nci dakikada Trossard ve 65. dakikada Declan Rice attı.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Ligde üst üste dördüncü kez kazanan Arsenal, puanını 52 yaparak zirve yarışını sürdürdü. West Ham ise 36 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Arsenal, Burnley deplasmanına gidecek. West Ham ise Nottingham Forest'a konuk olacak.