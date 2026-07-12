Milli sporcu Poyraz Vural, Avrupa Yıldızlar Oryantiring Şampiyonası'nda 5. oldu
Milli sporcu Poyraz Vural, Slovenya'daki Avrupa Yıldızlar Oryantiring Şampiyonası'nda 5. olarak Türkiye adına tarihi bir derece elde etti. Sedanur Balıkçı da 7. sırayla kendi kategorisinde en iyi sonucu aldı.
Milli sporcu Poyraz Vural, Slovenya'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Oryantiring Şampiyonası'nı 5. sırada tamamladı.
Türkiye Oryantiring Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 18 yaş erkekler kategorisinde mücadele eden Poyraz Vural, elde ettiği dereceyle şampiyona tarihinde bu dereceye ulaşan ilk Türk sporcu oldu.
Sedanur Balıkçı ise sürat yarışında 7. olarak 16 yaş kızlar kategorisinde Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası tarihindeki en iyi derecesini elde etti.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan