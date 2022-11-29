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Potada derbi Fenerbahçe'nin! Yenilmezlik serisine Beşiktaş da son veremedi

Spor Haberleri

Potada derbi Fenerbahçe'nin! Yenilmezlik serisine Beşiktaş da son veremedi

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 6'ncı hafta erteleme maçında Beşiktaş Emlakjet'i deplasmanda 81-72 mağlup etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 6. haftasının erteleme maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Emlakjet karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 81-72 kazandı.

FENERBAHÇE 8'DE 8 YAPTI

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 6'ncı hafta erteleme maçında Beşiktaş Emlakjet'i deplasmanda 81-72 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 8'de 8 ile namağlup liderliğini sürdürürken; Beşiktaş ise 6'ncı mağlubiyetini aldı.

ISMET AKPINAR MAÇIN EN SKORERİ OLDU

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 53-40 önde tamamlayan Fenerbahçe'de İsmet Akpınar kaydettiği 23 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Ev sahibi ekipte ise Burak Can Yıldızlı 17 sayıyla oynadı. Basketbol Süper Ligi'nin 9'uncu haftasında Fenerbahçe, 4 Aralık Pazar günü Gaziantep Basketbol'a konuk olacak. Beşiktaş ise 3 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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