Portekizli yıldız Bruno Fernandes, Fenerbahçeli Arda Güler'e videolu mesaj gönderdi
Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Manchester United'da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Bruno Fernandes, Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Arda Güler'e videolu mesaj gönderdi. Bruno, Bu sezon için sana iyi şanslar diliyorum. Umarım Portekizli antrenörlerle iyi vakit geçirirsin. Umarım her şey senin için harika olur, bol bol iyi maç oynar ve kupalar kazanırsın" ifadelerini kullandı.
Manchester United'ın ve Portekiz Milli Takımı'nın başarılı oyuncusu Bruno Fernandes, Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'e mesaj gönderdi. Arda Güler ile aynı pozisyonda görev yapan tecrübeli futbolcu, Arda'ya iyi şanslar diledi.
"UMARIM PORTEKİZLİ ANTRENÖRLERLE İYİ VAKİT GEÇİRİRSİN"
TRT Spor'da yer alan habere göre Bruno Fernandes, "Bu sezon için sana iyi şanslar diliyorum. Umarım Portekizli antrenörlerle iyi vakit geçirirsin. Umarım her şey senin için harika olur, bol bol iyi maç oynar ve kupalar kazanırsın" dedi.