Portekizli yıldız Bruno Fernandes, Fenerbahçeli Arda Güler'e videolu mesaj gönderdi

Manchester United'ın ve Portekiz Milli Takımı'nın başarılı oyuncusu Bruno Fernandes, Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'e mesaj gönderdi. Arda Güler ile aynı pozisyonda görev yapan tecrübeli futbolcu, Arda'ya iyi şanslar diledi.

"UMARIM PORTEKİZLİ ANTRENÖRLERLE İYİ VAKİT GEÇİRİRSİN"

TRT Spor'da yer alan habere göre Bruno Fernandes, "Bu sezon için sana iyi şanslar diliyorum. Umarım Portekizli antrenörlerle iyi vakit geçirirsin. Umarım her şey senin için harika olur, bol bol iyi maç oynar ve kupalar kazanırsın" dedi.