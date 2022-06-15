Portekizli futbolseverlerden Jorge Jesus yorumu

Luis Ferreira: Jesus çok deneyimli bir teknik adam

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"Lincoln Henrique'nin Fenerbahçe'de başarılı olacağını düşünüyorum"

Cristiana Silva: Jesus, Fenerbahçe'yi yükseklere taşıyacaktır

Mustafa AKIN/Portekiz, BRAGA - – Portekizli taraftarlar, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a inandıklarını açıkladılar.

Jorge Jesus'un Fenerbahçe'de çok iyi bir iş çıkaracağını düşündüğünü dile getiren Cristiana Silva ise, "Jesus, Braga'nın başındayken de başarılı olmuştu. Fenerbahçe'de de aynı şekilde başarılı olacağını düşünüyorum. Jorge Jesus çok iyi bir teknik direktör ve Fenerbahçe'yi de yükseklere taşıyacaktır" ifadelerini kullandı.