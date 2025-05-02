Portekiz ve İskoçya Ligi Maçları TRT Spor'da Canlı Yayında

Portekiz ve İskoçya liglerinde önemli maçlar TRT Spor'dan izleyicilerle buluşacak.

TRT'nin yayıncı kuruluş olduğu Portekiz Ligi'nde Porto'nun UEFA Avrupa Ligi'ne kalma heyecanı ve Benfica'nın şampiyonluk mücadelesi iki ayrı maç ile TRT Spor'da olacak. Avrupa Ligi'ne bilet arayışındaki Porto'nun Moreirense ile mücadelesi bu akşam saat 22.15'de TRT Spor ve tabii'den canlı yayın ile ekrana gelecek. Ligde şampiyonluk hedefleyen Benfica da Estoril Praia'ya konuk olacak. Estoril Praia - Benfica maçı 3 Mayıs Cumartesi saat 22.30'da TRT Spor ve tabii'de olacak.

İskoçya Ligi'nde ise Rangers - Celtic derbisi 4 Mayıs Pazar 14.00'te TRT Spor ve tabii'den canlı yayınla izleyiciye ulaşacak. - İSTANBUL