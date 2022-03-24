Portekiz maçına saatler kala A Milli Takım'da deprem! 4 önemli isim kadrodan çıkarıldı - Haberler

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Portekiz maçına saatler kala A Milli Takım'da deprem! 4 önemli isim kadrodan çıkarıldı

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Spor
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A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası play-off yarı final maçında bu akşam deplasmanda Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Tüm gözlerin çevrildiği karşılaşma öncesi Milli Takım'da Rıdvan Yılmaz, Umut Bozok, Doğukan Sinik ve Yunus Akgün kadrodan çıkarıldı.

A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası Play-off yarı finalinde Portekiz karşısına çıkıyor. Milliler, Portekiz engelini aşıp finalde rakibini beklemeyi hedefliyor.

A Milli Takım'ın Portekiz sınavı öncesinde flaş gelişmeleri yaşanıyor. Rıdvan Yılmaz, Umut Bozok, Doğukan Sinik ve Yunus Akgün, A milli Takım'ın Portekiz maçı kadrosundan çıkarıldı.

Yarı final mücadelesi tek maç üzerinden oynanacak. Ay-Yıldızlılar, karşılaşmayı kazandığı takdirde, 29 Mart Salı günü Konya'da İtalya-Kuzey Makedonya play-off eşleşmesinin galibiyle final maçına çıkacak.

Milliler, Portekiz maçını kaybetmesi halinde ise İtalya-Kuzey Makedonya müsabakasının mağlubu ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Spor

A Milli Futbol Takımı, Spor, Haberler

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Yorumlar (2)

Ahmet Kerim Kınalı Kınalı:

yunus akgul niye kadro dışı istanbula yeni Geldi

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Kaya Bey:

neden çıkarılmış niye yazmıyorlar

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