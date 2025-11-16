Portekiz, Ermenistan'ı 9-1 Mağlup Ederek Dünya Kupası'na Katılmayı Garantiledi

DÜNYA Kupası Elemeleri F Grubu'nun son haftasında Portekiz, Cristiano Ronaldo'nun cezası nedeniyle forma giyemediği maçta sahasında Ermenistan'ı 9-1 mağlup ederek turnuvaya direkt katılım hakkını garantiledi. Bu mücadelede Joao Neves ve Bruno Fernandes 3'er gol atarak hat-trick yaptı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Portekiz, 7'nci dakikada Renato Veiga'nın attığı golle üstünlüğü yakaladı. Bu golden kısa bir süre sonra Ermenistan baskısını artırdı ve 18'inci dakikada Eduard Spertsyan'ın ağları sarsmasıyla skor eşitlendi.

Yenilen golün ardından oyunun kontrolünü tamamen eline alan Portekiz, 28'inci dakikada Gonçalo Ramos ile yeniden öne geçti. Ev sahibi ekip, ilerleyen dakikalarda farkı açmayı sürdürdü. Joao Neves, 30 ve 41'inci dakikalarda attığı gollerle skoru 4-1'e taşıdı. İlk yarının son anlarında kazanılan penaltıda topun başına geçen Bruno Fernandes, takımının beşinci golünü kaydetti ve devre 5-1 Portekiz'in üstünlüğüyle kapandı.

İkinci yarıda da oyundaki hakimiyetini sürdüren Portekiz, 51'inci dakikada Bruno Fernandes ile bir kez daha gol buldu. Yıldız oyuncu, 72'nci dakikada bir penaltı golü daha atarak skoru 7-1 yaptı.

Mücadelenin son bölümünde Joao Neves 81'inci dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Uzatma dakikalarında Francisco Conceiçao skoru belirleyen isim oldu ve Portekiz sahadan 9-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla puanını 13'e yükselten Portekiz, grubu lider tamamlayarak Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkı elde etti. Ermenistan ise 3 puanla son sırada kaldı.