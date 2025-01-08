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Portekiz'de gündem Kerem Aktürkoğlu: Antrenörün sözleri ortalığı karıştırdı

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Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nun son dört lig maçında gol veya asist yapamaması eleştiri konusu oldu. Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage'nin de, Kerem'in performans düşüşü hakkında sorulan bir soruya, "Benimle çalışmak için oyuncuların limitlerini zorlaması gerekiyor" şeklindeki yanıtı ortalığı karıştırdı. Bazı futbolseverler teknik adamı haklı bulurken bazıları da tam tersini savundu.

Portekiz takımı Benfica formasıyla çıktığı son 4 lig maçında gol veya asist yapamayan Kerem Aktürkoğlu bütün ülkede tartışılmaya başlandı.

SON ZAMANLARDA ELEŞTİRİLİYOR

Kerem için olumsuz yorumlar yapılmaya başlandı. Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage de Lig Kupası'nda Braga ile oynanacak maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"LİMİTLERİNİ ZORLAMALARI GEREKİYOR"

Portekizli teknik adamın, "Kerem'in performansı düşüyor, bunu nasıl açıklarsınız?" şeklindeki soruya "Üç günde bir, arka arkaya oynadığımız için son iki maçta bazı oyuncuların biraz düşüş yaşadığını hissettik. 'Evet ama herkese güvendiğinizi söylemiştiniz.' diyebilirsiniz ve öyleyim. Kimseye arkamı dönmüyorum, kimseyi yüzüstü bırakmıyorum. Ama benimle çalışmak için oyuncuların limitlerini zorlaması gerekiyor. Onların bu seviyede çalışmaya ve oynamaya hazır olduklarını hissetmeliyim" şeklindeki yanıtı da ortalığı karıştırdı. Bazı futbolseverler teknik adamı haklı bulurken bazıları da tam tersini savundu.

BENFICA KARNESİ

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Benfica formasıyla 27 maça çıktı. 26 yaşındaki milli yıldız, bu karşılaşmalarda 12 gol attı ve 9 asistlik performans gösterdi. Sezon başında Portekiz temsilcisine transfer olan Kerem'in takımıyla 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Portekiz'de gündem Kerem Aktürkoğlu: Antrenörün sözleri ortalığı karıştırdı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYunus Deliorman :

Kerem diye yazılır Saman Alevi diye okunur

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Haber YorumlarıBerber Berber TUNAY:

Türkiye de yata yata oynadı şimdi düştü normal

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Haber YorumlarıErkan Can :

adam 27 mac 21 gol katkısı.. daha ne yapması gerekiyor ? kac tane böyle oyuncusu varmış benfica nın ?

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