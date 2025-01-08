Portekiz'de gündem Kerem Aktürkoğlu: Antrenörün sözleri ortalığı karıştırdı

Portekiz takımı Benfica formasıyla çıktığı son 4 lig maçında gol veya asist yapamayan Kerem Aktürkoğlu bütün ülkede tartışılmaya başlandı.

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Kerem için olumsuz yorumlar yapılmaya başlandı. Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage de Lig Kupası'nda Braga ile oynanacak maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"LİMİTLERİNİ ZORLAMALARI GEREKİYOR"

Portekizli teknik adamın, "Kerem'in performansı düşüyor, bunu nasıl açıklarsınız?" şeklindeki soruya "Üç günde bir, arka arkaya oynadığımız için son iki maçta bazı oyuncuların biraz düşüş yaşadığını hissettik. 'Evet ama herkese güvendiğinizi söylemiştiniz.' diyebilirsiniz ve öyleyim. Kimseye arkamı dönmüyorum, kimseyi yüzüstü bırakmıyorum. Ama benimle çalışmak için oyuncuların limitlerini zorlaması gerekiyor. Onların bu seviyede çalışmaya ve oynamaya hazır olduklarını hissetmeliyim" şeklindeki yanıtı da ortalığı karıştırdı. Bazı futbolseverler teknik adamı haklı bulurken bazıları da tam tersini savundu.

BENFICA KARNESİ

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Benfica formasıyla 27 maça çıktı. 26 yaşındaki milli yıldız, bu karşılaşmalarda 12 gol attı ve 9 asistlik performans gösterdi. Sezon başında Portekiz temsilcisine transfer olan Kerem'in takımıyla 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.