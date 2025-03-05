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Benfica'da gündem oruç tutan futbolcular

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Portekiz'in önde gelen spor gazetelerinden A Bola, Benfica'da oruç tutan futbolcuları gündeme taşıdı. Haberde, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Zeki Amdouni ve Adrian Bajrami'nin oruç tutacak olmaları ve bu durumun Benfica'nın zorlu fikstürüyle birleşince nasıl bir etki yaratacağına dikkat çekildi.

Portekiz Ligi'nde bir maç eksikliğiyle ikinci sırada yer alan Benfica, Şampiyonlar Ligi son 16 Turu'nda Barcelona ile oynayacağı maçlar dahil olmak üzere zorlu bir fikstüre giriyor. Portekiz basını, kırmızı beyazlı takımda bu zorlu fikstür öncesi 4 müslüman futbolcunun Ramazan ayında oruç tutacak olmasını gündeme taşıdı.

MANŞET OLDULAR

Portekiz basınından A Bola, Benfica'nın zorlu fikstürüne yer verdiği haberde Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü, Zeki Amdouni ve Adrian Bajrami'nin oruç tutmalarına dikkat çekti.

GÜNDEMDE ORUÇ TUTAN FUTBOLCULAR VAR

Portekiz'in önde gelen spor gazetelerinden A Bola, Benfica'dan Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Zeki Amdouni ve Adrian Bajrami'nin oruç tutacak olmasını gündeme taşıdı.

4 oyuncunun oruç tutacak olmasıyla birlikte Benfica'nın zorlu fikstürüne dikkat çekilirken, teknik direktör Bruna Lage'nin futbolcuların deneyimlerine güvendiği aktarıldı.

"4 OYUNCU ORUÇ TUTACAK"

Haberde, "Türk asıllı Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, İsviçre doğumlu ancak Türk vatandaşlığı da bulunan Zeki Amdouni ve İsviçre kökenli olup Arnavut vatandaşlığı da olan Adrian Bajrami, Ramazan ayı boyunca oruç tutacak. Bu dönemde Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynayacağı son 16 turu maçları ve ligde Nacional ve Rio Ave ile yapacağı karşılaşmalar gibi zorlu bir fikstüre sahip. Teknik direktör Bruno Lage, bu oyuncuların deneyimlerine güveniyor ve Ramazan'ın fiziksel durumlarına olumsuz bir etkisi olmayacağını düşünüyor" denildi.

Benfica'da gündem oruç tutan futbolcular
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet:

Helal olsun. Futbolcu için oruç tutmak çok zor.

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