Portekiz'in 2026 Dünya Kupası kadrosunda Ronaldo 6. kez yer aldı

Portekiz Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı. 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo, 6. Dünya Kupası'na katılacak. Kadroda Fenerbahçeli Nelson Semedo ve Gençlerbirliği'nde kiralık oynayan kaleci Ricardo Velho da bulunuyor.

Portekiz, K Grubu'nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Özbekistan ve Kolombiya ile mücadele edecek.

Portekiz'in 27 kişilik kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Diogo Costa (Porto), Jose Sa (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting), Ricardo Velho (Farense)

Savunma: Joao Cancelo (Barcelona), Matheus Nunes (Manchester City), Nuno Mendes (PSG), Ruben Dias (Manchester City), Gonçalo Inacio (Sporting), Diogo Dalot (Manchester United), Tomas Araujo (Benfica), Renato Veiga (Villarreal), Nelson Semedo (Fenerbahçe)

Orta saha: Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City), Joao Neves (PSG), Vitinha (PSG), Ruben Neves (Al Hilal), Samuel Costa (Mallorca)

Forvet: Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Gonçalo Ramos (PSG), Rafael Leao (Milan), Francisco Trincao (Sporting), Joao Felix (Al Nassr), Pedro Neto (Chelsea), Francisco Conceiçao (Juventus), Gonçalo Guedes (Real Sociedad).

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
