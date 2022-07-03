Pony Ligi mücadeleleri Yalova'da gerçekleşti Türkiye Binicilik Federasyonu Pony Ligi yarışları Yalova'da koşuldu. Türkiye Binicilik Federasyonu Pony Ligi yarışları Yalova'da koşuldu. Eyüp Sabri Tuncer Pony Liginde Pony P1 Ligi, Pony P2 Ligi, Engel Atlama Ligi ve Pony P3 Engel Atlama Ligi 10'uncu ayak yarışlarında 8-14 yaşlarındaki sporcular kıyasıya mücadele etti. Organizasyona ev sahipliği yapan Yalova Atlı Spor Kulübü Başkanı Aytaç Mutlu, AA muhabirine Eyüp Sabri Tuncer Pony Ligi'nin 13 ayaktan oluştuğunu söyledi. Mutlu, 10'uncu ayak yarışlarına yaklaşık 100 sporcunun katıldığını belirterek, "Dün 190, bugün de 170 start verildi. Çocukların bir hayvanla yaptığı tek spor olduğu için fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlıyor." dedi. AA / Cem Mete Okur - Spor Eyüp Sabri Tuncer Türkiye Yalova Spor Haberler

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