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Polonya Açık'ta Fransız tenisçi Garcia şampiyon oldu

Polonya Açık'ta Fransız tenisçi Garcia şampiyon oldu

Kadınlar Tenis Birliği (WTA) BNP Paribas Polonya Açık turnuvasını Fransız raket Caroline Garcia kazandı.

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Kadınlar Tenis Birliği (WTA) BNP Paribas Polonya Açık turnuvasını Fransız raket Caroline Garcia kazandı.

Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleştirilen organizasyonun final maçında Garcia, Rumen rakibi Ana Bogdan'ı 6-4 ve 6-1'lük setlerle 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

28 yaşındaki Fransız raket, ilk kez WTA finalisti 29 yaşındaki Bogdan'ı 1 saat 21 dakika süren karşılaşmada yenerek kariyerinin dokuzuncu WTA şampiyonluğunu elde etti.

AA / Fatih Erel - Spor

BNP Paribas Polonya Wta Spor Haberler

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