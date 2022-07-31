Polonya Açık'ta Fransız tenisçi Garcia şampiyon oldu Kadınlar Tenis Birliği (WTA) BNP Paribas Polonya Açık turnuvasını Fransız raket Caroline Garcia kazandı. Kadınlar Tenis Birliği (WTA) BNP Paribas Polonya Açık turnuvasını Fransız raket Caroline Garcia kazandı. Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleştirilen organizasyonun final maçında Garcia, Rumen rakibi Ana Bogdan'ı 6-4 ve 6-1'lük setlerle 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı. 28 yaşındaki Fransız raket, ilk kez WTA finalisti 29 yaşındaki Bogdan'ı 1 saat 21 dakika süren karşılaşmada yenerek kariyerinin dokuzuncu WTA şampiyonluğunu elde etti. Spor AA / Fatih Erel BNP Paribas Polonya Wta Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Polonya Açık'ta Fransız tenisçi Garcia şampiyon oldu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.