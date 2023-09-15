Polis Memuruna Azerbaycan Bayrağını Öptüğü İçin Madalya

Türkiye ile Ermenistan arasında oynanan milli maçta üst araması sırasında bir vatandaşın üzerinde bulunan Azerbaycan bayrağını öperek teslim alan polis memuru Ramazan Şahin'e, Azerbaycan'dan gelen heyet tarafından madalya ile ödüllendirildi.

DÜZCE (İHA) – Türkiye ile Ermenistan arasında oynanan milli maçta üst araması sırasında bir vatandaşın üzerinde bulunan Azerbaycan bayrağını öperek teslim alan polis memuru Ramazan Şahin'e, Azerbaycan'dan gelen heyet tarafından madalya ile ödüllendirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne görevli polis memuru Ramazan Şahin, Türkiye ile Ermenistan arasında oynanan UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası eleme maçı giriş kontrolü için görevlendirilmişti. Giriş noktasında bir vatandaşın üzerinde bulunan Azerbaycan bayrağını öpüp başına koyan Ramazan Şahin, büyük takdir toplamış ve Düzce Valisi Selçuk Aslan tarafından başarı belgesi ile ödüllendirilmişti.

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı Başmüfettiş Emniyet Müdürü Elven Çözelov ve Azerbaycan İçişleri Bakanlığı Dış İlişkiler Daire Başkanlığı Protokol Şubesi Polis Amiri Samir Hasanli de Düzce'ye gelerek, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve polis memuru Ramazan Şahin ile bir araya geldi. Heyet, Ramazan Şahin'e madalya takdim ederek, hassasiyetinden dolayısıyla teşekkür etti. - DÜZCE