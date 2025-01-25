Podolski'nin berberinden Fenerbahçe şakası
Galatasaray'ın eski futbolcusu Lukas Podolski, berber koltuğunda ilginç bir an yaşadı. Berber, Podolski'ye Fenerbahçe forması giydirerek tepkisini ölçtü. Podolski'nin formayı fark ettiği anda öfkelenerek verdiği tepki ise sosyal medyada hızla yayılarak kısa sürede viral oldu.
Süper Lig devi Galatasaray'ın eski futbolcusu Lukas Podolski'ye yapılan Fenerbahçe şakası sosyal medyada gündem oldu.
ÖFKEDEN DELİYE DÖNDÜ
Eski Galatasaray futbolcusu Lukas Podolski, berber koltuğunda ilginç bir an yaşadı. Alman yıldız, saç kesimi sırasında berberinden beklenmedik bir Fenerbahçe şakasıyla karşılaştı.
Berber, Podolski'ye Fenerbahçe forması giydirerek tepkisini ölçtü. Podolski'nin formayı fark ettiği anda öfkelenerek verdiği tepki sosyal medyada hızla yayılarak kısa sürede viral oldu.