Plaj Hentbol Turnuvası Köyceğiz'de başladı
Demirören Haber Ajansı - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
23'üncü Türkiye Üniversiteler Köyceğiz Yaşar Sevim Plaj Hentbol turnuvasında ilk gün mücadeleleri sona erdi.
23'üncü Türkiye Üniversiteler Köyceğiz Yaşar Sevim Plaj Hentbol turnuvasında ilk gün mücadeleleri sona erdi.
Köyceğiz Belediyesi ve Üniversite Sporları Federasyonu'nun işbirliğiyle düzenlenen organizasyonda kadın ve erkeklerde mücadeleler başladı. Turnuvanın ilk gününde takımlar, ikişer maç yaptı.Günün sonuçları şöyle: ERKEKLERTrakya Üniversitesi - Mustafa Kemal Üniversitesi: 2-1Özyeğin Üniversitesi - Marmara Üniversitesi: 2-0Dumlupınar Üniversitesi - Atılım Üniversitesi: 2-1 Özyeğin Üniversitesi - Atılım Üniversitesi: 2-0Gazi Üniversitesi - Marmara Üniversitesi: 0-2Trakya Üniversitesi- Dumlupınar Üniversitesi: 2-1KADINLARTrakya Üniversitesi - Marmara Üniversitesi: 2-0Dumlupınar Üniversitesi - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi: 2-1Anadolu Üniversitesi - Mustafa Kemal Üniversitesi: 2-0Marmara Üniversitesi - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi: 0-2Mustafa Kemal Üniversitesi - Dumlupınar Üniversitesi: 0-2Anadolu Üniversitesi - Trakya Üniversitesi: 2-0Turnuvanın ikinci günü ise 9 maç oynanacak.
Demirören Haber Ajansı / Spor