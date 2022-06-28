Plaj Hentbol Turnuvası Köyceğiz'de başladı 23'üncü Türkiye Üniversiteler Köyceğiz Yaşar Sevim Plaj Hentbol turnuvasında ilk gün mücadeleleri sona erdi. 23'üncü Türkiye Üniversiteler Köyceğiz Yaşar Sevim Plaj Hentbol turnuvasında ilk gün mücadeleleri sona erdi. Köyceğiz Belediyesi ve Üniversite Sporları Federasyonu'nun işbirliğiyle düzenlenen organizasyonda kadın ve erkeklerde mücadeleler başladı. Turnuvanın ilk gününde takımlar, ikişer maç yaptı. Günün sonuçları şöyle: ERKEKLER Trakya Üniversitesi - Mustafa Kemal Üniversitesi: 2-1 Özyeğin Üniversitesi - Marmara Üniversitesi: 2-0 Dumlupınar Üniversitesi - Atılım Üniversitesi: 2-1 Özyeğin Üniversitesi - Atılım Üniversitesi: 2-0 Gazi Üniversitesi - Marmara Üniversitesi: 0-2 Trakya Üniversitesi- Dumlupınar Üniversitesi: 2-1 KADINLAR Trakya Üniversitesi - Marmara Üniversitesi: 2-0 Dumlupınar Üniversitesi - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi: 2-1 Anadolu Üniversitesi - Mustafa Kemal Üniversitesi: 2-0 Marmara Üniversitesi - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi: 0-2 Mustafa Kemal Üniversitesi - Dumlupınar Üniversitesi: 0-2 Anadolu Üniversitesi - Trakya Üniversitesi: 2-0 Turnuvanın ikinci günü ise 9 maç oynanacak. Demirören Haber Ajansı / Spor Yaşar Sevim Türkiye Spor Haberler

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