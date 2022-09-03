Plaj Futbolu Milli Takımı, Fransa'ya 4-2 yenildi Spor Haberleri Plaj Futbolu Milli Takımı, Dünya Plaj Oyunları Avrupa Elemeleri'nin 5-8'incilik klasman mücadelesinde Fransa karşısında 4-2 kaybetti. Plaj Futbolu Milli Takımı, Dünya Plaj Oyunları Avrupa Elemeleri'nin 5-8'incilik klasman mücadelesinde Fransa karşısında 4-2 kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İtalya'nın Katanya kentindeki mücadelede, milli takımın gollerini Barış Terzioğlu ve Ferhat Gülbağ attı. Plaj Futbol Milli Takımı, organizasyonda yarın 7'ncilik maçına çıkacak. Milliler, bugün yapılacak İtalya-Almanya maçının kaybedeniyle karşı karşıya gelecek. Spor Kaynak: AA / Serdal Kalaycı Futbol İtalya Fransa Spor Haberler

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