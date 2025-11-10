Haberler

PJ Dozier'den Anadolu Efes'i yıkan haber! İşte forma giyemeyeceği süre

PJ Dozier'den Anadolu Efes'i yıkan haber! İşte forma giyemeyeceği süre
Anadolu Efes, Beşiktaş GAİN maçında sakatlanan basketbolcu PJ Dozier'nin durumunu açıkladı. Anadolu Efes, PJ Dozier'nin 4 ile 6 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

  • PJ Dozier sağ uyluğunun arkasında ikinci derece yırtık tespit edildi.
  • PJ Dozier 4-6 hafta forma giyemeyecek.

Anadolu Efes'e ligde oynanan Beşiktaş GAİN maçında sakatlanan basketbolcu PJ Dozier'den kötü haber geldi.

4-6 HAFTA FORMA GİYEMEYECEK

Anadolu Efes'in ABD'li basketbolcusu PJ Dozier, sağ arka uyluğundaki yırtık nedeniyle 4-6 hafta forma giyemeyecek.

SAĞ UYLUK ARKASINDA İKİNCİ DERECE YIRTIK

Lacivert-beyazlı kulüpten 29 yaşındaki oyuncunun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Beşiktaş GAİN maçında sakatlanan PJ Dozier'nin sağ uyluğunun arkasında ikinci derece yırtık tespit edilmiş olup tedavisine ivedilikle başlanmıştır. Doktorumuz Uğur Diliçıkık, oyuncumuzun 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağını belirtmiştir."

