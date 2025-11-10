PJ Dozier'den Anadolu Efes'i yıkan haber! İşte forma giyemeyeceği süre
Anadolu Efes, Beşiktaş GAİN maçında sakatlanan basketbolcu PJ Dozier'nin durumunu açıkladı. Anadolu Efes, PJ Dozier'nin 4 ile 6 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.
- PJ Dozier sağ uyluğunun arkasında ikinci derece yırtık tespit edildi.
- PJ Dozier 4-6 hafta forma giyemeyecek.
Anadolu Efes'e ligde oynanan Beşiktaş GAİN maçında sakatlanan basketbolcu PJ Dozier'den kötü haber geldi.
4-6 HAFTA FORMA GİYEMEYECEK
Anadolu Efes'in ABD'li basketbolcusu PJ Dozier, sağ arka uyluğundaki yırtık nedeniyle 4-6 hafta forma giyemeyecek.
SAĞ UYLUK ARKASINDA İKİNCİ DERECE YIRTIK
Lacivert-beyazlı kulüpten 29 yaşındaki oyuncunun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Beşiktaş GAİN maçında sakatlanan PJ Dozier'nin sağ uyluğunun arkasında ikinci derece yırtık tespit edilmiş olup tedavisine ivedilikle başlanmıştır. Doktorumuz Uğur Diliçıkık, oyuncumuzun 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağını belirtmiştir."