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Pistons, Washington Wizards'ı iki uzatmada 144-140 yenerek 8. galibiyetini aldı

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Detroit Pistons, deplasmanda Washington Wizards'ı iki uzatmaya giden maçta 144-140 mağlup ederek 8. galibiyetini aldı. Cade Cunningham 52 sayı ve 11 asistle double-double yaparken Wizards üst üste 6, toplamda 9. yenilgisini yaşadı.

NBA'de Detroit Pistons, deplasmanda Washington Wizards'ı iki uzatmaya giden maçta 144-140 mağlup etti. Detroit'te Cade Cunningham 52 sayı, 11 asistle double double yaptı.

NBA'de normal sezon heyecanı 4 maçla devam etti. Detroit Pistons, Capital One Arena'da karşılaştığı Washington Wizards'ı 144-140'lık skorla mağlup etti ve 8. galibiyetini kazandı. Detroit'te Cade Cunningham 52 sayıyla kariyer rekorunu kırarken, Daniss Jenkins 21 sayı ve Ausar Thompson da 17 sayıyla oynadı. Ligde üst üste 6, toplamda da 9. yenilgisini alan Washington'da Trae Young 37 sayı, Anthony Davis ile Alex Sarr'ın da 30'ar sayılık performansı galibiyete yetmedi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Philadelphia 76ers: 123 - Toronto Raptors: 112

Washington Wizards: 140 - Detroit Pistons: 144

Minnesota Timberwolves: 133 - Dallas Mavericks: 94

Phoenix Suns: 101 - Charlotte Hornets: 96

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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