Pişman oldular! Cagliari'den Semih Kılıçsoy kararı

Beşiktaş'tan Cagliari'ye transfer olan Semih Kılıçsoy'un maç ritmi kazanması için kulübün 20 Yaş Altı takımına gönderildi. Ancak Andrea Belotti'nin yaşadığı sakatlığın ardından, 20 yaşındaki futbolcunun durumu yeniden değerlendirilecek.

Süper Lig devi Beşiktaş'tan Cagliari'ye transfer olan Semih Kılıçsoy hakkında İtalya'dan dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Genç futbolcunun maç ritmi kazanması için kulübün 20 Yaş Altı takımına gönderildiği öğrenildi.

U20 TAKIMINA LİSTEYE EKLENDİ

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, 20 yaşındaki forvet oyuncusu, forma şansı bulabilmesi ve maç temposunu artırabilmesi amacıyla Cagliari U20 takımının listesine dahil edildi.

BELOTTİ'NİN SAKATLIĞI PLANLARI DEĞİŞTİREBİLİR

Cagliari'nin deneyimli golcüsü Andrea Belotti'nin Inter karşılaşmasında sakatlanması, Semih Kılıçsoy'un durumunu yeniden gündeme taşıdı. Yönetim ve teknik heyetin genç oyuncuya A takımda daha fazla süre verme ihtimali değerlendiriliyor.

6 MAÇTA SKOR KATKISI YOK

Semih Kılıçsoy, bu sezon Cagliari formasıyla çıktığı 6 maçta gol ya da asist katkısı yapamadı. Genç forvetin performansı, Belotti'nin sakatlığı sonrasında daha fazla ön plana çıkabilir.

Haberler.com / Barış Polat - Spor
