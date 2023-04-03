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Pirlo yenilmeyi unuttu! Süper Lig'de kapanışa Karagümrük damgası

Spor Haberleri

Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında İstanbulspor'u Mbaye Diagne'nin attığı golle 1-0 mağlup etti. Pirlo'nun çalıştırdığı Karagümrük'ün serisi 11 maça çıktı.

Spor Toto Süper Ligin 27. haftasının kapanış maçında Fatih Karagümrük, İstanbulspor'a konuk oldu. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 1-0'lık skorla Fatih Karagümrük kazandı.

Pirlo kaybetmeyi unuttu! Süper Lig'in kapanışına Karagümrük damgası

Andrea Pirlo'nun takımına galibiyeti getiren golü 28. dakikada Mbaye Diagne kaydetti. Yıldız futbolcu, takımını sırtlamaya devam etti.

Fatih Karagümrük'te Davide Biraschi, uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü. Biraschi, gelecek hafta Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük, ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça yükseltti. Hanesine 3 puanı yazdıran Fatih Karagümrük, 34 puana yükselirken İstanbulspor 24 puanda kaldı.

Fatih Karagümrük, gelecek hafta sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. İstanbulspor ise MKE Ankaragücü deplasmanına gidecek.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Fatih Karagümrük Andrea Pirlo Spor Haberler

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