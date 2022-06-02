Pique, Shakira'yı takım arkadaşının annesiyle mi aldattı? İddialar çok vahim - Haberler

Barcelona'nın tecrübeli oyuncusu Pique, dünyaca ünlü sevgilisi Shakira'yı aldattı. Bu sansasyonel haber gündeme oturmuşken herkesi hayrete düşürecek bir iddia ortaya atıldı.

GAVİ'NİN ANNESİ İLE ALDATTI İDDİA EDİLDİ

Sosyal medyanın gündemine oturan habere göre; Pique'nin Shakira'yı takım arkadaşı Gavi olarak bilinen Pablo Martín Páez Gavira'nın annesi ile aldattığı öne sürüldü.

''BEN MASUMUM''

Shakira'yı aldattığı iddia edilen Pique ise 'Ben masumum' diyerek kendisini savundu. Gerard Pique'nin, Barselona'daki eski dairesinde kaldığı ve ilişkilerinde bir problem yaşandığı iddia edildi.

PAYLAŞIM YAPMADI

Daha önce Instagram profilinde sık sık Pique'yi paylaşan Shakira'nın 21 Mart'tan bu yana sevgilisi ile ilgili herhangi bir şey paylaşmaması dikkatlerden kaçmadı.