Pique, Shakira'yı takım arkadaşının annesiyle mi aldattı? İddialar çok vahim - Haberler

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Pique, Shakira'yı takım arkadaşının annesiyle mi aldattı? İddialar çok vahim

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Spor dünyasının gündemine oturan haberde dehşete düşüren bir detay ortaya çıktı. Barcelonalı ünlü futbolcu, dünyaca ünlü sevgilisi Shakira'yı takım arkadaşı Gavi'nin annesiyle aldattı.

Barcelona'nın tecrübeli oyuncusu Pique, dünyaca ünlü sevgilisi Shakira'yı aldattı. Bu sansasyonel haber gündeme oturmuşken herkesi hayrete düşürecek bir iddia ortaya atıldı.

Sosyal medyanın gündemine oturan habere göre; Pique'nin Shakira'yı takım arkadaşı Gavi olarak bilinen Pablo Martín Páez Gavira'nın annesi ile aldattığı öne sürüldü.

Pique, Shakira'yı takımın arkadaşının annesiyle mi aldattı? İddialar çok vahim

Shakira'yı aldattığı iddia edilen Pique ise 'Ben masumum' diyerek kendisini savundu. Gerard Pique'nin, Barselona'daki eski dairesinde kaldığı ve ilişkilerinde bir problem yaşandığı iddia edildi.

Daha önce Instagram profilinde sık sık Pique'yi paylaşan Shakira'nın 21 Mart'tan bu yana sevgilisi ile ilgili herhangi bir şey paylaşmaması dikkatlerden kaçmadı.

Pique, Shakira'yı takımın arkadaşının annesiyle mi aldattı? İddialar çok vahim

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Gerard Piqué Shakira Spor Haberler

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