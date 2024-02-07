Pınar Karşıyaka, Peristeri'yi mağlup etti

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Gatis Salins (Letonya), Michal Proc (Polonya)

Pınar Karşıyaka : Kenan Sipahi 18, Jaylon Brown 2, Martin 5, Vitto Brown 23, Furkan Haltalı 2, Thomas Akyazılı, Carey 15, Hilliard 18, McCollum 10, Mert Celep

Peristeri: Ragland 18, Love 20, Kaselakis, Dangubic 18, Thompson 14, Chougkaz 6, Mitrou-Long 4, Poulianitis, Renfro 3, Williams 5, Xanthopoulos

1. periyot: 18-21

Devre: 46-44

3. periyot: 68-63

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu üçüncü hafta maçında Yunanistan ekibi Peristeri'yi 93-88 mağlup eden Pınar Karşıyaka, gruptaki ilk galibiyetine ulaştı.

Karşılaşmaya 6-0'lık seriyle başlayan rakibine 9-0'lık seriyle cevap veren Pınar Karşıyaka, 4. dakika içinde 9-6 üstünlük kurdu. İlk 5 dakikayı 10-9 önde geçen Peristeri, periyodu 21-18 üstün bitirdi.

İkinci periyodun 14. dakikası 28-28 eşitlikle geçilirken, hücumda etkili olan Pınar Karşıyaka, 17. dakika içinde farkı 9 sayıya kadar çıkardı: 41-32. Konuk ekibin farkı indirdiği periyotta yeşil-kırmızılı ekip, soyunma odasına 46-44 önde gitti.

Üçüncü periyodun başında Love ve Ragland'la 3 sayılık basketler bulan Peristeri, 22. dakikayı 7 sayı farkla 53-46 üstün geçti. Kenan ve Hilliard'la etkili olan Pınar Karşıyaka, 26. dakikada 57-54 üstünlük kurduğu periyodu 68-63 önde bitirdi.

Son periyotta daha etkili olan Pınar Karşıyaka, bitime 3 dakika kala farkı 13 sayıya (89-76) kadar çıkardığı müsabakadan 93-88 galip ayrıldı.