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Pınar Karşıyaka'da Nazım Torbaoğlu şube yönetimine bağlandı

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Pınar Karşıyaka basketbol takımında Nazım Torbaoğlu, şube yönetimine katıldı. Torbaoğlu, hem üstyapı hem de altyapıda söz sahibi olacak.

Ergin KARATAŞ / İZMİR,

BASKETBOLDA yeni sezonda Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Pınar Karşıyaka'da şube yönetimi camianın etkili ismi Nazım Torbaoğlu'na bağlandı. Yeşil-kırmızılılarda daha önceki yıllarda voleybol ile basketbol şube başkanlığı ve ikinci başkanlık gibi görevlerde bulunan, basketbol takımını yıllar sonra halen yer aldığı Avrupa arenasına taşıyıp, şampiyonluk dahil 3 kupa kazanılan dönemin temellerini atan Torbaoğlu, potada hem üstyapı hem altyapıda söz sahibi olacak.

Son 10 yıldır kulüp yönetimlerine girmeyen Nazım Torbaoğlu, İzmir'in köklü temsilcisinde yönetimlerin belirlenmesinde en etkili isim olarak biliniyor. Karşıyaka'da Basketbol Şube Başkanı Tamer Ustaoğlu da görevini sürdürecek. Yeşil-kırmızılı kulüp, yeni basketbol yapılanmasıyla ilgili, "2024-2025 sezonundan itibaren basketbol üstyapı ve altyapı organizasyonumuz Sayın Nazım Torbaoğlu'nun yönetiminde gerçekleşecektir" açıklamasını yaptı. Başkan İlker Ergüllü de, "Camiamıza hayırlı olsun. Güçlenerek büyüyoruz" dedi.

RUSSELL VE MUHSİN İMZAYI ATTI

Transfer harekatına hızlı başlayan Pınar Karşıyaka, hafta içinde anlaşmaya vardığı Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan ABD'li guard Daron Russell ve Darüşşafaka'dan pivot Muhsin Yaşar'la resmi sözleşme imzaladı. Süper Lig'deki diğer İzmir ekibi Aliağa Petkimspor'un geçtiğimiz günlerde Oldenburg'dan kadrosuna kattığı guard DeWayne Russell'ın kardeşi de olan, ağabeyiyle yeni sezonda derbide rakip olacak 26 yaşında, 1.80 boyundaki Russell, geçen sezon Manisa BŞB'de ligde 17.3 sayı, 3.1 ribaund, 5.8 asist FIBA Europecup'ta 14.2 sayı, 3.1 ribaund, 3.1 asist ortalamaları tutturdu. 28 yaşında, 2.08 boyundaki Muhsin ise ligde 9.9 sayı, 4.2 ribaund, 0.8 asist, Şampiyonlar Ligi'nde 5.4 sayı, 3.7 ribaund, 0.3 asist üretti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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