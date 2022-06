Pınar Karşıyaka'da Can Korkmaz da gitti - Haberler

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezon öncesi mevcut 6 yabancısının tamamını, yerlilerin de büyük kısmını değiştirerek kadroyu revize etme kararı alan Pınar Karşıyaka'da Can Korkmaz da Darüşşafaka'yla söz kesti. Yunus Sonsırma ve Mahir Ağva'nın Galatasaray'la anlaştığı yeşil-kırmızılılarda 30 yaşındaki guard Can da İstanbul'a dümen kırdı. Can, geçen sezon transfer olduğu Pınar Karşıyaka'da ligde 5.4 sayı, 1.1 ribaund, 2.2 asist, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 5.5 sayı, 1.6 ribaund, 3.3 asist ortalamalarıyla oynamıştı. Darüşşafaka, daha önce Karşıyaka'nın listesindeki Beşiktaş'tan uzun forvet Ercan Osmani'yi de transfer etmişti. Yerlilerden Semih Erden ve Burak Can Yıldızlı'yla da vedalaşacak yeşil-kırmızılılar transfere bütçe netleşince hız verecek.

Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor