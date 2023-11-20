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Pınar Karşıyaka, Çağdaş Bodrumspor'u mağlup etti

Basketbol Süper Ligi'nin 8'inci haftasında Pınar Karşıyaka, sahasında ağırladığı Çağdaş Bodrumspor'u 90-82 mağlup etti. İzmir ekibi bu mücadelenin ardından 5 galibiyete ulaştı. Konuk ekip ise 6'ncı mağlubiyetini yaşadı.