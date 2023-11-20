Pınar Karşıyaka, Çağdaş Bodrumspor'u mağlup etti
Basketbol Süper Ligi'nin 8'inci haftasında Pınar Karşıyaka, sahasında ağırladığı Çağdaş Bodrumspor'u 90-82 mağlup etti. İzmir ekibi bu mücadelenin ardından 5 galibiyete ulaştı. Konuk ekip ise 6'ncı mağlubiyetini yaşadı.
SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Sinem Tetik Akbayrak, Kerem Yılmaz
PINAR KARŞIYAKA: McCollum 13, Martin 19, Hilliard 14, Carey Jr 14, Brown 11, Kenan Sipahi 3, Thomas Akyazılı 10, Hakan Sayılı, Furkan Haltalı 6, Efe Ergi Tırpancı, Deniz Kılıçlı, Mert Celep,
ÇAĞDAŞ BODRUMSPOR: Artis 18, Alibegovic 17, Moore 10, Hakan Yapar 4, Can Öğüt, Warren 23, Ahmet Düverioğlu 5, Fatih Cantitiz 1, Berkay Genç, Erkan Veyseloğlu, Johnson 4, Ege Havsa
1'İNCİ PERİYOT: 22-18
DEVRE: 44-42
3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-68
Basketbol Süper Ligi'nin 8'inci haftasında Pınar Karşıyaka, sahasında ağırladığı Çağdaş Bodrumspor'u 90-82 mağlup etti. İzmir ekibi bu mücadelenin ardından 5 galibiyete ulaştı. Konuk ekip ise 6'ncı mağlubiyetini yaşadı.