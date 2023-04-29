Pınar Karşıyaka, Bursaspor deplasmanında

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında yarın Frutti Extra Bursaspor'a konuk olacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 27. haftasında Pınar Karşıyaka, yarın Frutti Extra Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka Tofaş Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak. Maç öncesinde yeşil-kırmızılı ekip, 19 galibiyet, 7 mağlubiyetle 3. sırada yer alırken, Bursaspor ise 16 galibiyet, 10 mağlubiyetle puan tablosunda 5. basamakta bulunuyor.

Kaf-Kaf, Bursaspor'u mağlup ederek ilk iki iddiasını devam ettirmek isterken, Bursaspor ise play-off hattında daha üst sıralara yükselmek istiyor. Öte yandan yeşil-kırmızılılar, sezonun ilk yarısındaki müsabakayı 81-80 kazanmayı başarmıştı. - İZMİR