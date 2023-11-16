Pınar Karşıyaka Basketbol Takımı liderlik maçında yenildi

Ergin KARATAŞ / İZMİR,

BASKETBOL Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda sezona 2'de 2'yle zirvede başladıktan sonra liderlik maçında SIG Strasbourg'a Fransa'da 80-65 yenilerek koltuktan inen Pınar Karşıyaka, ilk periyottaki kötü başlangıcının kurbanı oldu. Gruba kendisi gibi 2 galibiyetle başlayan rakibi önünde ilk 7 dakikada yalnız 1 sayı atabilen Kaf-Kaf, 17 sayı farkla yenik duruma düştükten sonra geri dönüş yapamadı. İkinci periyotta farkı 2 sayıya kadar indiren Karşıyaka, kritik top kayıplarıyla mağlubiyete razı oldu. Maç boyunca 19 top kaybı yapan yeşil-kırmızılılar, liderliği 3 galibiyete ulaşan Fransız ekibine kaptırarak ikinci sıraya geriledi. Grupta Filou Oostende de Ewe Baskets Oldenburg'u yenip ilk galibiyetini alırken, Oldenburg ise galibiyetsiz son sırada kaldı.

Grup liderliği şansını sürdürmek için 29 Aralık'ta ağırlayacağı Strasburg'u yenmesi şart olan Karşıyaka, olası puan eşitliği durumunda ikili averaj üstünlüğünü eline almak için rakibiyle oynayacağı rövanşı en az 16 sayı farkla kazanmaya çalışacak. Kaf-Kaf'ın liderlik ve direkt son 16'ya kalma fırsatını kaçırırsa ise Play-In etabında saha avantajını eline geçirmek için grup maçlarını ikinci sırada bitirmesi gerekecek. Şampiyonlar Ligi'nde 2021 yılında final oynayan Pınar Karşıyaka, son iki sezonda ise grubunu üçüncü sırada bitirip saha avantajı olmadan girdiği Play-In etabında elenmişti.

SARICA TOP KAYIPLARINDAN DERTLİ

Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca, Strasbourg maçının ardından top kayıplarından dert yandı. Sarıca, "Maçın başında çok kötüydük. Çok dağınık ve sertlikten uzaktık. Tüm maç boyunca kötü kararlar verdik. 19 top kaybı yaptık. Rakip bu sayede hızlı hücumla kolay sayılar buldu. Çalışmaya devam edeceğiz. Bu hataları konuşacağız. Daha önümüzde oynanmamış maçlar var. Farkı 2 sayıya kadar indirdik ama oyunu çözemedik. Skor 34-32'ye gelmişken 2 top kaybı daha yaptık. Deplasman maçında bu kadar çok hata yapıp kazanmak mümkün değil" dedi.