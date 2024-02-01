Pınar Karşıyaka, Avrupa deplasmanında 11. mağlubiyetini aldı

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa deplasmanlarında Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde üst üste 11'inci mağlubiyetini Hapoel Jerusalem'e 83-74 yenilerek alan Pınar Karşıyaka, son 16 etabında 2'de 0 çekerek çeyrek finali zora soktu. Avrupa deplasmanlarında Aralık 2021'den beri 2 yılı aşkın süredir maç kazanamayan Ufuk Sarıca'nın öğrencileri, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu K Grubu'nda ilk hafta evinde Tenerife'ye uzatmada yenildikten sonra İsrail temsilcisi önünde de zincir kıramadı. İsrail'deki savaş nedeniyle Sırbistan'da boş tribünler önünde oynanan maçtan mağlubiyetle ayrılan Karşıyaka, tur şansını azalttı.

İlk iki sırayı elde edecek takımların çeyrek finale çıkacağı grupta Tenerife ve Hapoel 2'de 2 yaparken, Pınar Karşıyaka ve Yunan ekibi Peristeri'nin henüz galibiyeti bulunmuyor. Karşıyaka haftaya 7 Şubat'ta Peristeri'yi ilk galibiyetini alarak umutlarını koruma hedefiyle ağırlayacak. Bu maçla grupta evindeki son sınavına da çıkacak Karşıyaka, Peristeri ve Tenerife deplasmanlarının yanı sıra Hapoel rövanşını da tarafsız sahada oynayacak. Sırbistan'da mide rahatsızlığı nedeniyle son anda kadrodan çıkartılan Kelan Martin'den yararlanamayan yeşil-kırmızılılarda Antrenör Ufuk Sarıca, "Grupta dört maçımız daha var, elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.